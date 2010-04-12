Великобританию обвинили в торговле крадеными ценностями

Власти Великобритании выставили на торги около 1000 древних предметов, которые, возможно, были незаконно вывезены из Италии.

Римская бронзовая скульптура, этрусское золото и другие ценности были конфискованы у Робина Саймса (Robin Symes) — арт-дилера, осужденного за торговлю крадеными ценностями. Чтобы рассчитаться по долгам Саймса, британское министерство внутренних дел выставило его коллекцию на торги.

Римский прокурор Паоло Джорджо Ферри (Paolo Giorgio Ferri) потребовал от Лондона вернуть предметы, выставленные на торги, «законному владельцу». Британские власти в ответ заявили, что Италия может выкупить ценности, чем вызвали бурю негодования. По мнению кембриджского археолога лорда Ренфрю (Renfrew), власти таким образом «открыли дорогу» свободной торговле нелегальными древностями.

Специалисты выразили удивление в связи с тем, что Министерство внутренних дел Великобритании взялось оспаривать «темное» происхождение ценностей. Так, археологи обратили внимание на то, что этрусские ценности не могут происходить ниоткуда, кроме Италии, а разрешения на их вывоз нет. Более того, некоторые предметы представляют собой части произведений, хранящихся в Италии.

Среди выставленных на торги ценностей — древние янтарные ожерелья, свинцовые фигурки воинов, маска мифологического речного божества Ахелоя. Британские власти рассчитывают выручить за коллекцию не менее 100 тысяч фунтов, сообщает Lenta.ru.