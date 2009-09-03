Великобритания выдала ордер на арест Чичваркина

Британский суд выдал санкцию на арест экс-владельца «Евросети» Евгения Чичваркина.

Санкция была выдана Вестминстерским окружным судом магистратов 27 августа.

Чичваркин наряду с несколькими бывшими сотрудниками службы безопасности «Евросети» проходит в качестве обвиняемого по делу о похищении экспедитора Андрея Власкина и вымогательстве у него денег в 2003 году. Ему также инкриминируется заведомо ложный донос (Власкина похитили с помощью милиции). В июне Генпрокуратура передала в Великобританию, где в настоящее время находится Чичваркин, документы с требованием о его экстрадиции, сообщает GZT.ru.