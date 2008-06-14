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Великобритания отмечает национальный праздник – День рождения королевы

14 июня 2008 13:46
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Елизавета Вторая родилась 21 апреля 1926-го, однако день рождения по традиции отмечают во вторую субботу июня.

В честь этого события на всех правительственных зданиях вывешены государственные флаги. Главные торжества прошли в Уайтхолле – резиденции британских монархов. Там состоялся пышный парад королевской гвардии, который Елизавета Вторая приняла лично. Беларусь и Великобританию связывают 16 лет дипломатических отношений.

От имени белорусского народа и себя лично Президент Александр Лукашенко поздравил с национальным праздником Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету Вторую.

# общество

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