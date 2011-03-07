Ведущие «Звездного ринга» Нина Богданова и Дмитрий Врангель поздравляют всех дам с 8 Марта

Международный женский день знаменует собою начало весны. 8 Марта ведущие СТВ спешат сказать самые добрые и нежные поздравления женщинам

Нина Богданова:

Помимо всех женских радостей я желаю, чтобы было, что надеть, чтобы было чем накраситься, чтобы вес был в норме. Я желаю женского счастья — быть любимой, пусть рядом с вами будут настоящие сильные мужчины. С праздником!

Дмитрий Врангель:

Милые дамы, вы прекрасно знаете, что в этом мире все существует ради вас. Вселенная вращается вокруг вас, цветы растут на планете только для того, чтобы их вам дарить не только на 8 Марта, но и ежедневно. От лица всех мужчин я хочу поздравить вас с 8 Марта! Я желаю вам счастья, любви, здоровья, много-много детишек и радости.