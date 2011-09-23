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Ведущие мировые создатели художественных голограмм впервые представят свои работы в Минске

23 сентября 2011 18:32
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Уникальная экспозиция откроется в Академии наук.

Вернисаж шедевров нового тысячелетия позволит оценить более 150 работ из 20 стран и познакомиться с новейшими достижениями в области воссоздания трехмерных объемных изображений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Танин, председатель оргкомитета Международной выставки художественных голограмм «Голография-2011»:
Конференция, как научное событие, и выставка, как практика данной науки. В этом уникальность.
Сегодня это на новом витке. Появились новые лазеры, специальные полимерные среды, на которых можно писать цветные голограммы, увеличился формат голограмм. Все это можно будет увидеть на нашей выставке.

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

Выставка «Голография-2011»

# общество # Культура # Выставки

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