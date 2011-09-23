Ведущие мировые создатели художественных голограмм впервые представят свои работы в Минске

Уникальная экспозиция откроется в Академии наук.

Вернисаж шедевров нового тысячелетия позволит оценить более 150 работ из 20 стран и познакомиться с новейшими достижениями в области воссоздания трехмерных объемных изображений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Танин, председатель оргкомитета Международной выставки художественных голограмм «Голография-2011»:

Конференция, как научное событие, и выставка, как практика данной науки. В этом уникальность.

Сегодня это на новом витке. Появились новые лазеры, специальные полимерные среды, на которых можно писать цветные голограммы, увеличился формат голограмм. Все это можно будет увидеть на нашей выставке.