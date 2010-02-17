Ведущего кулинарной передачи отстранили от эфира за блюдо из кошатины

В Италии сняли с эфира ведущего кулинарной передачи La Prova del Cuoco Беппе Бигацци, рассказавшего телезрителям о секретах приготовления мяса кошек.

Рассказ Бигацци о том, как приготовить «нежное белое кошачье мясо» в секции передачи о правильном питании вызвал шквал возмущения среди борцов за права животных. Реакция телеканала последовала после того, как заявления кулинара раскритиковала замминистра здравоохранения Италии Франческа Мартини. По ее словам, сотруднику государственного телеканала должно быть стыдно рекомендовать телезрителям такие «презренные» вещи как поедание кошек. Франческа Мартини также заявила, что призывы к убийствам и употреблению кошек в пищу согласно итальянским законам не просто нелегальны, но могут повлечь за собой наказание в виде полутора лет тюрьмы.

Стоит отметить, что приготовление кошачьего и собачьего мяса входит в кулинарные традиции некоторых стран Европы. Так, в кулинарных книгах басков упоминаются рецепты тушеной кошатины и кошки под соусом. В сельских районах Швейцарии существуют традиционные рецепты приготовления кошачьего мяса с тимьяном. Более того, употребление в пищу собак и кошек в частном порядке в стране не считается противозаконным, отмечает Lenta.ru.