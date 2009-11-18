Вечнозеленый интерес привел венесуэльцев в белорусские леса

Что рассмотрели боливарианские специалисты на наших опушках и для чего заглядывали под ёлки?

Эти гости сами захотели пойти лесом. Властелины венесуэльских опушек впервые вышли на белорусскую просеку. Хорхе Галиндес почти сразу решил познакомиться с нашей флорой поближе, но вовремя вспомнил, что может зайти слишком далеко — и побоялся заблудиться. Кстати, вначале они подумали, что экскурсию по древесному массиву им устраивают не лесники, а милиция. Просто форма наших зеленых хранителей уж очень напомнила правоохранительный гардероб.

Венесуэльцы не один час зрили в корень отличий. Ведь карибскую сосну – основное население их лесов – рубят, когда дереву примерно лет двадцать. У нас щепки сосны летят практически через столетие. Зато время окупается качеством древесины. Боливарианцы заинтересовались всеми вехами нашей растительной жизни.

Валентин Шатравко, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Им интересна технология, которую мы используем при выращивании лесов и технология, которую мы используем при заготовке древесины.

Томас Родригес нашим деревьям и вовсе устроил фотосессию. Ведь модели – сплошь без макияжа. На его Родине сосны не выращивают естественным путем.

Когда премьерный показ белорусского леса наконец состоялся, венесуэльские лесоводы поделились быстрорастущими планами — засевать свою Родину лесом в четыре раза активнее, используя при этом опыт белорусских коллег. Вот только ели в боливарианских перспективах остались не у дел. В Венесуэле Новый год празднуют совсем по-другому.