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Вечерняя радуга – к хорошей погоде. О каких ещё приметах вам будет интересно знать

29 мая 2021 14:45
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Что же предвещает народный календарь в июне? Если первые два дня льет дождь, то весь месяц будет сухим.

Вечерняя радуга – к хорошей погоде. О каких ещё приметах вам будет интересно знать-1

Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет ветреным, рассказали в программе «Плюс-минус».

«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?

Вечерняя радуга – к хорошей погоде. О каких ещё приметах вам будет интересно знать-4

Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать изобилия плодов. Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду. Если в июне частые зарницы, то урожай будет хорошим. Если жаворонок вьет гнездо в ямке, то лето будет сухим, а если на бугорке, то мокрым.

Вечерняя радуга – к хорошей погоде. О каких ещё приметах вам будет интересно знать-7

Поздний расцвет рябины – к долгой осени. Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к дождю. Журавли летают высоко – к ненастью. Сильные росы в июне – предвестники хорошего урожая.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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