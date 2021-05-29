Вечерняя радуга – к хорошей погоде. О каких ещё приметах вам будет интересно знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Что же предвещает народный календарь в июне? Если первые два дня льет дождь, то весь месяц будет сухим.

Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать изобилия плодов. Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду. Если в июне частые зарницы, то урожай будет хорошим. Если жаворонок вьет гнездо в ямке, то лето будет сухим, а если на бугорке, то мокрым.