Вечерняя радуга – к хорошей погоде. О каких ещё приметах вам будет интересно знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Что же предвещает народный календарь в июне? Если первые два дня льет дождь, то весь месяц будет сухим.
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Что же предвещает народный календарь в июне? Если первые два дня льет дождь, то весь месяц будет сухим.
Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет ветреным, рассказали в программе «Плюс-минус».
«Ожидается типичная июньская погода». Каким будет начало лета в Беларуси?
Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать изобилия плодов. Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду. Если в июне частые зарницы, то урожай будет хорошим. Если жаворонок вьет гнездо в ямке, то лето будет сухим, а если на бугорке, то мокрым.
Поздний расцвет рябины – к долгой осени. Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к дождю. Журавли летают высоко – к ненастью. Сильные росы в июне – предвестники хорошего урожая.