Вечера встреч выпускников пройдут в онлайн-формате в Минске

Новости Беларуси. Вечера встреч выпускников в Минске в 2021 году пройдут в онлайн-формате. Школы не будут следовать традициям прошлых лет из-за сложившейся эпидобстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечера встреч выпускников в Минске в 2021 году пройдут в онлайн-формате. Школы не будут следовать традициям прошлых лет из-за сложившейся эпидобстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концертно-развлекательную программу заменит общение педагогов и выпускников по видеосвязи. Ее организуют в учебных учреждениях.
Отметим, что традиционно в Беларуси вечера встреч выпускников школ проходят в первую субботу февраля.