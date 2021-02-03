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Вечера встреч выпускников пройдут в онлайн-формате в Минске

03 февраля 2021 15:09
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Новости Беларуси. Вечера встреч выпускников в Минске в 2021 году пройдут в онлайн-формате. Школы не будут следовать традициям прошлых лет из-за сложившейся эпидобстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вечера встреч выпускников пройдут в онлайн-формате в Минске-1

Концертно-развлекательную программу заменит общение педагогов и выпускников по видеосвязи. Ее организуют в учебных учреждениях.  

Отметим, что традиционно в Беларуси вечера встреч выпускников школ проходят в первую субботу февраля.  

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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