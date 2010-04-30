Вдова изготовила для детей картонную копию мужа

Жительница английского графства Чешир Мария Чаллис, муж которой скончался от рака, сделала для себя и своих детей картонную копию умершего главы семьи. Таким образом семья Чаллис пытается смириться с потерей и сохранить самые лучшие воспоминания о муже и отце.

Как рассказала вдова, картонная фигура, изображающая Пола Чаллиса во весь рост, была изготовлена на основе фотоснимка, на котором он запечатлен в один из самых счастливых моментов своей жизни – во время отдыха с женой в бельгийском Брюгге. Он держит в руках бутылку шампанского и улыбается.

Картонная фигура Пола Чаллиса сопровождает его вдову и детей во время семейных торжеств и праздничных мероприятий друзей. Копия скончавшегося мужчины присутствовала даже на похоронах самого Чаллиса.

– Дети и я часто проводим с ним время. Он был очень жизнерадостным человеком, душой компании. Поэтому мы решили, что пусть таким образом, но продлим его присутствие рядом с нами. Дети наряжают его Санта-Клаусом на Рождество и Дракулой – на Хэллоуин, – рассказала Мария Чаллис.

По словам Марии, многие считают такой способ «общения» с умершим человеком неправильным и осуждают ее. Однако вдова аргументирует свою позицию тем, что «нет никаких правил, которым нужно следовать, чтобы смириться с горем в семье». – Это только наше дело, как мы пытаемся пережить уход Пола из жизни, – подчеркнула вдова, пишет Lenta.ru.