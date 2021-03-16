Важно создать вертикаль компетенций. Николай Снопков рассказал, что такое цифровизация отраслей и для чего она нужна

Новости Беларуси. Высокие технологии и документы, которые должны пресечь незаконные финансовые операции в сфере IT. Все это – темы разговора во Дворце Независимости 16 марта. Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле

Кто, как не практикующие работники IT знают и понимают механизмы работы новой финансовой сферы? Отчасти и этим обусловлена передача контролирующих функций администрации ПВТ: они наверняка смогут увидеть и предложить возможности для развития страны в рамках глобальной сети. Что до внутренних процессов и построения цифрового общества, то процесс несколько затянулся. Президент рекомендует ориентироваться на опыт и Китая и не медлить с созданием отдельного органа, который бы регулировал процессы. В правительстве взвешивают все за и против. «Президент поддержал предложение». Николай Снопков рассказал, кто будет контролировать сегмент криптобирж