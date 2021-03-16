Важно создать вертикаль компетенций. Николай Снопков рассказал, что такое цифровизация отраслей и для чего она нужна

Новости Беларуси. Высокие технологии и документы, которые должны пресечь незаконные финансовые операции в сфере IT. Все это – темы разговора во Дворце Независимости 16 марта.
Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле
Кто, как не практикующие работники IT знают и понимают механизмы работы новой финансовой сферы? Отчасти и этим обусловлена передача контролирующих функций администрации ПВТ: они наверняка смогут увидеть и предложить возможности для развития страны в рамках глобальной сети. Что до внутренних процессов и построения цифрового общества, то процесс несколько затянулся. Президент рекомендует ориентироваться на опыт и Китая и не медлить с созданием отдельного органа, который бы регулировал процессы. В правительстве взвешивают все за и против.
«Президент поддержал предложение». Николай Снопков рассказал, кто будет контролировать сегмент криптобирж
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень важно создать в каждом министерстве, в каждой отрасли, ну, как бы вертикаль компетенций. То есть людей, которые понимали бы, что нужно делать в цифровизации соответствующих отраслей, что нужно и каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности. Поэтому задача комплексная, и просто поменять название и функционал для результата и получения эффекта недостаточно. В связи с этим на данный момент правительство отрабатывает этот вопрос.