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Важно создать вертикаль компетенций. Николай Снопков рассказал, что такое цифровизация отраслей и для чего она нужна

16 марта 2021 17:04
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Новости Беларуси. Высокие технологии и документы, которые должны пресечь незаконные финансовые операции в сфере IT. Все это – темы разговора во Дворце Независимости 16 марта.

Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле

Важно создать вертикаль компетенций. Николай Снопков рассказал, что такое цифровизация отраслей и для чего она нужна-1

Кто, как не практикующие работники IT знают и понимают механизмы работы новой финансовой сферы? Отчасти и этим обусловлена передача контролирующих функций администрации ПВТ: они наверняка смогут увидеть и предложить возможности для развития страны в рамках глобальной сети. Что до внутренних процессов и построения цифрового общества, то процесс несколько затянулся. Президент рекомендует ориентироваться на опыт и Китая и не медлить с созданием отдельного органа, который бы регулировал процессы. В правительстве взвешивают все за и против.

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Важно создать вертикаль компетенций. Николай Снопков рассказал, что такое цифровизация отраслей и для чего она нужна-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень важно создать в каждом министерстве, в каждой отрасли, ну, как бы вертикаль компетенций. То есть людей, которые понимали бы, что нужно делать в цифровизации соответствующих отраслей, что нужно и каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности. Поэтому задача комплексная, и просто поменять название и функционал для результата и получения эффекта недостаточно. В связи с этим на данный момент правительство отрабатывает этот вопрос.

# It-технологии # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Фотофакт

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