«Важно чтить память погибших героев». Как школьники несут Вахту Памяти?

Даже 30 градусов тепла не мешают юным патриотам нести Вахту Памяти. В жару, метель и даже дождь мемориальный отряд с чувством гордости чествует память погибших в войну.
Даже 30 градусов тепла не мешают юным патриотам нести Вахту Памяти. В жару, метель и даже дождь мемориальный отряд с чувством гордости чествует память погибших в войну.
Андрей Стовба, заместитель штаба Поста № 1 города-героя Минска:
Школьники несут Почетную Вахту Памяти в течение учебного года, кроме каникул. За учебный год проходят через пост порядка 900 человек.
Строевой шаг, отточенные движения и безупречный вид – главные критерии для тех, кто несет Вахту Памяти. Чтобы все выглядело безукоризненно, приходится много тренироваться.
Андрей Стовба:
Что предшествует несению Почетной Вахты. Порядка двух месяцев проходит подготовка на базе школы, мы с начальником штаба выезжаем, показываем ритуал. И там уже преподаватели, которые определены для подготовки, проводят подготовку с ребятами. Каждую неделю новая школа приходит. Приходят в среду, мы переодеваем в нашу форму Поста №1. И с четверга по субботу включительно с 10:00 до 12:30 ребята несут Вахту.
Данила Вечорка, учащийся ГУО «Гимназия № 43 г. Минска»:
Наше учреждение уже принимало участие в Посту № 1, стояли мы в январе. Для меня очень важно участвовать в подобных мероприятиях. Пост № 1 предоставил мне такую большую честь поучаствовать в мероприятии 22 июня, в дальнейшем мы будем участвовать в мероприятиях на 3 Июля.
Дресс-код, как и клятва караульного поста, условие здесь обязательное. Стать частью почетного караула могут не все. Рост и состояние здоровья играет важную роль.
Андрей Стовба:
В этом году мы впервые сделали лагерь дневного пребывания. Называется «Защитник отечества», лучшие постовцы Минска находятся в этом лагере и прекрасно понимают свою задачу. Основная задача – несение Почетной Вахты Памяти в рамках культурно-патриотической акции «Календарь памяти».
Людмила Державская, учащаяся ГУО «Средняя школа № 42 г. Минска»:
Я нахожусь в летнем оздоровительном лагере «Защитник отечества». Заступала я на пост не раз, аж четыре раза, плюс нас вызывали на различного рода возложения. Сейчас мы здесь несем Вахту Памяти у Вечного огня на площади Победы. Я не скажу, что это легко. Даже скажу, что нелегко, особенно в жару. Все равно мы выходим, каждый день мы стоим здесь. Потому что это очень важно – чтить память погибших героев, чтить память тех, кто воевал за нашу родину, погиб, спасая страну, и кто отдал свою жизнь, чтобы сейчас мы жили мирно, счастливо и благополучно.
Подрастающее поколение понимает важность и ценность традиций, знает, кому мы обязаны за мир и спокойствие, за возможность идти вперед.