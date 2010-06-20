Василий Жарко: В Беларуси 30 врачей на 10 тысяч населения занимаются лечением

Белорусские медики отмечают сегодня профессиональный праздник. Поздравление в адрес всех медработников направил Президент Александр Лукашенко, отметив, что здоровье граждан – важнейший приоритет государственной политики.

В Беларуси активно развивается высокотехнологичная медицинская помощь. Во всех регионах создаются научно-практические центры, где наука тесно взаимодействует с практикой. Многие клиники стали базой для проведения уникальных исследований и операций, в том числе по пересадке сердца и печени, лечению онкозаболеваний. Только белорусские трансплантологи в этом году выполнили более 40 пересадок почек, 14 – печени и 7 – сердца. Сегодня в нашей стране людей, давших когда-то клятву Гипократу, – более 164 тысяч.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Белараусь:

– У нас на сегодня, если брать в разрезе Европы, 30 врачей на 10 тысяч населения занимаются лечением. Остальные врачи – 54 врача на 10 тысяч населения (это очень много по сравнению с другими странами) – это диагносты, врачи-организаторы, это те, кторые работают в науке.