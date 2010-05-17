Василий Кононов проиграл дело против Латвии: десять лет судебных тяжб закончились не пользу ветерана

В Страсбурге Европейский суд по правам человека рассмотрел дело латвийского ветерана. Его обвиняли в убийстве во время войны мирных жителей.

Большая палата Европейского суда по правам человека приняла решение уже вызвавшее в самой Европе целую гамму критических отзывов Ветеран Великой Отечественной войны Василий Кононов проиграл дело против Латвии.

Напомним, Рига обвинила советского партизана в убийстве мирных жителей летом 1944 года, когда он командовал партизанским отрядом. Ветеран уверяет, что убиты были помощники фашистов, которые помогли немцам уничтожить отряд советских партизан. Процесс начался в 1998 году и быстро вышел за границы прибалтийского государства.

За обвинительный приговор ветерану, вынесенный в Латвии, страну обвинили в попытке переписать историю и обелить осужденных Нюрнбергским трибуналом фашистских преступников. После обращения Василия Кононова в Стасбургский суд и многолетнего процесса в 2008 Малая палата приняла решение в пользу партизана. Латвия оспорила это решение в суде более высокой инстанции.

И вот сегодня Большая палата встала не на сторону истории. Адвокат Михаила Кононова назвал это решение политическим. И объявил, что собирается подать прошение о пересмотре вердикта. Сам ветеран также полон решимости продолжить свою борьбу.

Василий Кононов, ветеран Второй Мировой войны (Латвия):

У меня жизненный канон — борьба с неприятелем. В данном случае это нацизм. Для меня это большой враг, не знаю, как для других. Продолжаю бороться, есть возможность, верю в будущую победу.

Поставлена ли в этом деле финальная точка, сегодня не берется сказать никто. Однако то, что оно породит новую волну дебатов об истории и современности сомнения не вызывает.