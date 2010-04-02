Василий Хрол, заместитель госсекретаря Союзного государства: Дожились два брата — Россия и Беларусь — что не могут договориться за столом переговоров

Сегодняшние сложности в союзном строительстве никак не отразились на теплых и по-настоящему дружеских отношениях между белорусами и россиянами.

Собственно единство народов никто и никогда не ставил под сомнение. А вот проблемы на уровне чиновников, а иногда и олигархических интересов, создаются искусственно.

Дорога вроде как ОДНОГО союзного государства уже не на первых километрах расходится на два пути. Беларусь и Россия. В 1996 по обе стороны несуществующей границы говорили о безграничной интеграции, в 2009 — о единой атаке на последствия финансового кризиса.

План совместных действий, одобренный Высшим Госсоветом и подписанный главами обоих Правительств, и в жизни, и на бумаге предполагал улучшение условий взаимной торговли. Но у совместного антикризисного плана на деле оказались СВОИ планы.

Василий Хрол, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

К примеру, дискриминационный доступ белорусских производителей к системе госзакупок в России в экономический запуск так и не превратился.

Лев Криштапович, политолог:

Не секрет, что в РФ эти экономические агенты во многом олигархичные. Естественно, олигархия мыслит узко экономически и узко эгоистически. И здесь мы вполне правы, когда говорим, что эти олигархические силы являются основными противниками или, по крайней мере, задают основные препятствия на пути союзного строительства.

Таким препятствием в реалиях оказываются даже соглашения, которые и нацелены на то, чтобы снять ЛЮБЫЕ взаимные ограничения. Таможенный союз, который анонсировали как законодательный аргумент от всех торговых препонов и пошлин, дал сбой, едва дело дошло до дела.

Василий Хрол, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Ну как так? Дожились два брата — Россия и Беларусь — что не могут договориться за столом переговоров. Раньше мы получали беспошлинно 14 тонн нефтепродуктов, а в этом году — всего 6,3, то есть почти в два раза меньше, а это недостаток средств в бюджете...

А вот недостатка средств в едином бюджете пока не наблюдается. Председатель Счетной палаты России Сергей Степашин в феврале этого года заявил: взносы в бюджет Союзного государства перечисляются в ПОЛНОМ объеме. А вот осваиваются — нет. Казалось бы, кризис...

Но на первые дни прошлого года нерастраченных средств общей кубышки осталось на треть больше, чем в 2008. Получается, деньги есть, союзные программы — тоже, но средства, специально выделенные на интеграционную активность — как в копилке — вроде и лежат, но доставать и тратить их на то, что давно хотели, особенно не торопятся.

Сергей Чалый, политолог:

Россия вроде как декларирует готовность к интеграционному образованию, но как только оказывается, что за имперские амбиции нужно платить, тут же оказывается, что они не готовы. Но так не бывает!

О готовности к интеграции в России говорили и когда собирались создавать единое информационное пространство, при этом продолжая атаку на Беларусь из многих федеральных СМИ. И говорили порой так громко, что более сорока УЖЕ реализованных программ едва ли скажут рядовому жителю союзному государства больше. Ведь на страницах истории этого союза двух уже который год стоят три точки.

Ольга Бакланова, Александр Шкарубо и Александр Горощенко. Телекомпания СТВ.