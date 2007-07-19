Вас выслушают и вам помогут

В Минске открылась вторая служба помощи пострадавшим от насилия в семье. В центре работают пять квалифицированных психологов.

Помощь здесь оказывают как по телефону, так и при личной встрече. Сюда обращаются те, кому не у кого просить помощи.

За первые дни работы в службу позвонило около 30 человек. В основном, это женщины. Одной муж запрещает встречаться с друзьями, другую значительно ограничивает в финансовых средствах. Специалисты относят эти проблемы к психологическому и экономическому насилию.

"Они обращаются, конечно, не сразу. Жертвы насилия - это система поведения. И вначале эта система поведения рассматривается как нормальная, естественная. А уже позже, когда присоединяется физическое насилие - женщина понимает, что в ее семье происходит что-то ненормальное, она обращается к нам в центр", - сказала психолог Территориального центра социального обслуживания населения Ольга Казак.

Одна женщина спасалась от мужа, буквально, бегством. Немного времени прошло после свадьбы, когда супруг начал издеваться над молодой женой.

"Претензии мужа начали поступать ежедневно: я плохая хозяйка, плохая жена. Затем претензии сменились побоями: начал рвать за волосы, опускать головой в унитаз".

Необходимую поддержку женщине оказывали уже при личной встрече - ведь психологи центра готовы помочь не только по телефону. Объяснили, как правильно вести себя в сложных ситуациях, на чьей стороне закон. Кроме того, специалисты помогли морально. Для обратившихся в центре есть все условия. А в скором будущем здесь планируют открыть приют для пострадавших.