«Вас обслуживает кассир с ограничениями по слуху»: первые «тихие кассы» заработали в Беларуси

Новости Беларуси. Первые «тихие кассы» заработали в Беларуси. В столичных магазинах рассчитывать покупателей начали кассиры с ограничениями по слуху. Пока социальный проект охватил лишь два столичных магазина, в них нашли новые рабочие места 7 неслышащих ребят. Однако планируется, что уже вскоре «тихих кассиров» станет больше, в том числе возможность трудоустроиться для них появится и в регионах.

К слову, покупатели остались довольны новыми сотрудниками, скорость обслуживания – на уровне, да и ситуаций, когда возникали недопонимания, не возникает.

Татьяна Полянская, заместитель директора по персоналу торговой сети:

Мы эти кассы оснастили калькуляторами для того, чтобы люди могли, допустим, набрать какие-то суммы и увидеть их, если у них возникает такая потребность. Мы разработали определенные таблички со стандартными вопросами, которые могут возникать у кассира к потребителю. Например, «есть ли у вас карточка», «подготовьте, пожалуйста, сдачу». То есть вспомогательный материал, который позволяет не слышащему и не говорящему кассиру, собственно, установить какую-то коммуникацию с покупателем.