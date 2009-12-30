В.Аржаник: Эффективность борьбы с коррупцией в Беларуси высока

Об отношении белорусов к коррупции рассказывает сотрудник Информационно-аналитического центра Администрации Президента Республики Беларусь Виктор Аржаник.

Сейчас конец года и по традиции принято подводить какие-то его итоги. Правда, тема у нас не совсем праздничная — коррупция и то, что о ней думают люди. Ваш центр провёл опрос общественного мнения: какой процент респондентов считает, что коррупция в белорусском обществе есть?

Специфика социологического опроса, социологических исследований состоит в том, что изучается не само объективное явление, а то, что о нём думают наши люди, наши граждане. Они берут то, что лежит на поверхности, то, что бросается в глаза. Более 60% считают, что эффективность борьбы с ней высока. С они поддерживают в этом наше государство и видят правильность тих действий.

Какие структуры, по мнению опрошенных, делают это наиболее эффективно?

Общественное мнение на данный момент уверено, что наиболее эффективно борются с коррупцией структуры Комитета государственного контроля. 44% опрошенных поставили эту структуру на первое место.

Наш Ваш взгляд, почему люди всё-таки дают взятки?

Они считают, что так легче решаются вопросы. Это, в определённой мере, оправданно, учитывая неизжитые факты бюрократизма, громоздкость государственного и иного аппарата управления. Поэтому, с оглядкой, но третья часть респондентов оправдывают явление коррупции, вероятно всё-таки на бытовом уровне.

Как Вы считаете, как можно искоренить это явление?

Человек, воспитанный на заповедях — «не укради», не будет делать такой попытки.