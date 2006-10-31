Вандалы не дают покоя ни живым, ни мёртвым

В могилёвской области активизировались кладбищенские вандалы. Количество краж, хищений и попросту актов вандализма уже исчисляется сотнями. Депутаты областного совета вынуждены обратиться в парламент. Они ратуют за ужесточение мер ответственности в отношении мародёров. Всерьёз за кладбищенских вандалов в могилёвской области взялись ещё летом. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал памятник герою афганской войны. Воры покусились на бронзовый барельеф. От правосудия они не скрылись, да и памятник был восстановлен.Приговор суда в несколько лет лишения свободы за осквернение могилы стал почти прецедентом.Безнаказанность и привела к тому, что в одном только могилёвском районе было возбуждено более 20 уголовных дел по фактам хищений с кладбищ. Воры не брезгуют ни металлическими оградами, ни крестами, ни венками со свежих могил.

Предложение квалифицировать эти преступления по двум статьям - кража и вандализм - уже одобрено на областном уровне. Проект белорусским парламентёрам могилёвскими депутатами уже направлен.