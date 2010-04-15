Вампир обошел Скруджа МакДака в рейтинге миллиардеров Forbes

Журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный рейтинг пятнадцати самых богатых вымышленных персонажей.

Первое место в нем занял бессмертный вампир Карлайл Каллен, персонаж серии романов «Сумерки», написанных Стефани Майер. Финансовый успех 370-летнего вампира, состояние которого журнал оценил в 34,1 миллиарда долларов, Forbes приписывает долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Отчасти успеху Каллена поспособствовала удочеренная им Элис, которая использует способность видеть будущее на благо семейных инвестиций. К примеру, она посоветовала своему отцу инвестировать в акции Wal-Mart, которая теперь является крупнейшей фирмой США.

Второе место в рейтинге 2010 года, как и год назад, занимает герой диснеевских мультфильмов Скрудж МакДак, чье состояние журнал оценил в 33,5 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось благодаря росту цен на золото.

Ричи Рич, самый богатый мальчик Земли, занимает в рейтинге третью строчку с состоянием в 11,5 миллиарда долларов. По данным Forbes, юный финансовый гений заработал на инвестициях в производство роботизированных домохозяек.

Стоит отметить, что американский дядя Сэм, лидер прошлогоднего рейтинга, чье состояние Forbes называл «бесконечным», вылетел за пределы списка 15 вымышленных богатеев. Сегодня, отмечает Forbes, никто не может оценить состояние Сэма, поскольку никто точно не знает, сколько именно стоят печатаемые им доллары, пишет Lenta.ru.