Валерий Мицкевич: В любом случае, во главу угла ставится работа

Развитие производства и проблемы граждан. Эти темы стали главными во время посещения Смолевичского завода железобетонных изделий заместителем главы Администрации Президента Беларуси.

Валерий Мицкевич обсудил с руководством предприятия проблемы, связанные с наличием сырья, и поинтересовался поставками цемента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Во время общения с работниками завода были затронуты насущные вопросы: от проверок на предприятии до оздоровления детей в загородных лагерях.

Оксана Тарасевич, машинист Смолевичского завода железобетонных изделий:

Я надеюсь, что меня услышали и помогут хотя бы в августе отправить детей в пионерский лагерь.

Сергей Герко, крановщик Смолевичского завода железобетонных изделий:

О проблемах надо заявлять. Но, конечно, они быстро не решаются.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Основной вопрос, который они задают и что их беспокоит, – это работа, ее наличие. Дайте нам возможность работать интенсивно, максимально, и все будет хорошо. Конечно, беспокоит определенный рост цен в соотношении с их заработной платой. Но, в любом случае, во главу угла ставится работа.