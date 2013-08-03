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Валерий Ганичев, председатель правления Союза писателей России, отмечает 80-летие

03 августа 2013 15:34
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Новости Беларуси. Талантливый исследователь, публицист и прозаик. Валерию Ганичеву 3 августа 80. С юбилеем председателя правления Союза писателей России поздравил президент Беларуси.

Крупными вехами в биографии Валерия Ганичева стали руководство издательством «Молодая гвардия», газетой «Комсомольская правда», журналами «Роман-газета» и «Роман-журнал ХХI век». При этом именинник много и плодотворно работаете в жанре исторический прозы. Неизменным интересом у читателей пользуются «Росс непобедимый», «Тульский энциклопедист», «Адмирал Ушаков».

Своим литературным творчеством Валерий Ганичев вносит большой вклад в укрепление дружбы и культурного сотрудничества народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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