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  • Валентина Королева: В 2012 году будет прорабатываться вопрос о выплате единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей

Валентина Королева: В 2012 году будет прорабатываться вопрос о выплате единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей

04 января 2012 14:04
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В Беларуси в 2012 году сохранится социальная политика в области пенсионного обеспечения. Перерасчеты пенсий будут производить с учетом роста средней заработной платы и возможностей Фонда соцзащиты населения.

Также планируются дополнительные меры поддержки семей с детьми. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будут увязаны со средней заработной платой по республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При рождении первого ребенка – до 35% среднего заработка, при рождении второго и последующих – до 40%.

Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Будет прорабатываться вопрос о выплате единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования, в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.
В этом году будет прорабатываться вопрос о возможности предоставления кратковременных услуг няни неполным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, и семьям, воспитывающим двоих и более детей-инвалидов.

# общество

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