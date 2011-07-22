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Валентина Гаевая, Народная артистка Беларуси и руководитель танцевального ансамбля «Хорошки», отмечает 75-летие

22 июля 2011 07:40
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Вся творческая жизнь талантливого хореографа и балетмейстера, кавалера ордена Франциска Скорины связана с танцевальным ансамблем «Хорошки». Под руководством Гаевой созданы десятки концертных программ, воспитано несколько поколений талантливых артистов.

И благодаря «Хорошкам» многие забытые старые белорусские танцы, вновь ожили на профессиональной сцене.

Коллектив, которым руководит Валентина Гаевая 37 лет, был участником самых престижных фестивалей как в Беларуси, так и за рубежом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Вы внесли весомый вклад в сохранение белорусского танцевального фольклора, сценическое воплощение его лучших традиций и образцов средствами современной хореографии. Созданный вами ансамбль «Хорошки» стал настоящей визитной карточкой нашей культуры, его творчество широко известно во всем мире», – говорится в поздравлении.

# общество # Культура # Белоруссия

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