«Валенок Гулливера» украсил казахстанский город Семей

В городе Семее (Казахстан) перед зданием местного валяльно- войлочного комбината «Роза» установлен гигантский валенок.

Как сообщил директор комбината Харрис Сайфутдинов, валенок изготовили его сотрудники несколько лет назад, но все это время он не покидал помещение комбината. «На днях было решено вынести его на улицу, теперь «валенком Гулливера» могут любоваться все желающие», - заявил он.

По словам директора, на изготовление валенка высотой 173 см и весом около 30 кг понадобилось 50 кг шерсти и неделя времени. «Причем, заготовка была в пять раз больше обычной и составляла 5 метров в высоту. Для сравнения: на изготовление обычного валенка уходит 2-3 кг шерсти», - уточнил директор.

Идея создания гигантского валенка пришла после того, как российские коллеги сваляли большой размер этой обуви. «Мы, как только узнали, что в России большой валенок сваляли, решили доказать, что наши валяльщики и не такое могут. Россияне изготовили 64 размер, а мы сразу 106-й», - отметил Х.Сайфутдинов.

При этом директор предприятия рассказал, что самые маленькие валенки размером со спичечный коробок были также изготовлены на валяльно-войлочном комбинате.

По его словам, недавно комбинат получил заказ из Краснодарского края на изготовление еще одного гигантского валенка, сообщает «Интерфакс-Запад».