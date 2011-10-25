Вакульчик: Создание Следственного комитета обеспечит независимость и соблюдение законных прав и интересов и граждан, и общества, и государства

Следственный комитет Беларуси возглавит Валерий Вакульчик. До этого он возглавлял Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси. С сегодняшнего дня начальником этого центра назначен Сергей Шпегун.

Президент Беларуси хочет видеть Следственный комитет крепкой, мощной и независимой структурой. Речь идет о том, чтобы его сформировать на деле и укрепить кадрами.

Александр Лукашенко:

Я бы попросил Вас уже с завтрашнего дня приступить к исполнению обязанностей председателя Следственного комитета. В паре со Шведом — он бы был у Вас, если Вы не против, первым заместителем. Он грамотный человек, окунулся бы с головой в следствие. С Вас тоже никто не снимает ответственности, следствие — это главная Ваша функция, но Вам нужно будет сосредоточиться, прежде всего, на организации Следственного комитета.

Вы вхожи во все структуры, Вы пользуетесь поддержкой и доверием президента – Вам и карты в руки, лучше человека не найдёшь. Очень важно то, что в силовых структурах Вы пользуетесь заслуженным уважением. Кто-то Вас любит, кто-то недолюбливает, но только по одной причине — из-за Вашей честности и принципиальности. Следственный комитет должен быть крепким, мощным и независимым подразделением.

Первым заместителем председателя Следственного комитета назначен Андрей Швед, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ранее он работал заместителем генерального прокурора Беларуси.

Решение о создании с 1 января 2012 года в Беларуси Следственного комитета принято в августе на совещании у президента по вопросу совершенствования системы органов предварительного расследования. До этого проблему работы следствия поднимали неоднократно. Был опыт функционирования Следственного комитета как отдельной структуры при МВД, который в 2004 году был упразднен. В целом ситуация в этой сфере складывалась непростая. Были факты, когда преступники избегали уголовной ответственности из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками органов предварительного расследования своих должностных обязанностей. В итоге дискуссий было принято решение о создании Следственного комитета, который будет подчинен Президенту Беларуси.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Создание Следственного комитета действительно обеспечит независимость и соблюдение законных прав и интересов и граждан, и общества, и государства. Поэтому это важно не только для следователя, это важно и для каждого гражданина, для того, чтобы он понимал, что его вопрос будет рассмотрен максимально объективно и законно.