Вакульчик: с момента существования Следственного комитета возбуждено 65 уголовных дел

«Закон. Справедливость. Отечество» — под таким девизом с нового года заработал Следственный комитет Беларуси. Основная его задача — объективно расследовать преступления для того, чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов граждан.

В первый рабочий день, хоть он выпал на праздники, председатель нового ведомства отправился на проверку.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Справедливость — один из самых главных критериев для работы следователя. Фактически, каждый молодой человек, который стал следователем — я не ошибусь, если скажу, что на эту работу, этот путь они шли с пониманием того, что они идут бороться за справедливость. Мы такую возможность предоставим.

Александр Лукашенко подписал указ об образовании Следственного комитета ещё 12 сентября 2011 года. Это ведомство нового формата. Несмотря на то, что в Беларуси работают на один результат сразу несколько структур — КГБ, МВД, Генпрокуратура, Госконтроль — теперь предварительное следствие по всем уголовным делам будут производить только следователи Следственного комитета.

Илья Волозин, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску:

Проводились аттестационные комиссии на допустимость, на возможность по своим профессиональным, деловым, личным качествам работать в Следственном комитете. Производился отбор, и были назначены самые квалифицированные и самые достойные сотрудники.

С первого дня в Следственном комитете приступили к своим прямым обязанностям. Сейчас сотрудники нового ведомства получают материалы дел из Прокуратуры, МВД, КГБ и Госконтроля. К примеру, одно из дел, к которому уже приступили в отделе по расследованиям преступлений в сфере экономики, передали из милиции. Дело возбудили ещё в ноябре за взятку в особо крупном размере. Теперь это в компетенции Следственного комитета.

Дмитрий Далинник, заместитель начальника отдела по расследования преступлений в сфере экономики управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску:

Это свыше тысячи базовых величин. Взятка была получена в ноябре рядом должностных лиц одного из государственных предприятий города Минска.

Управления Следственного комитета заработали во всех регионах и районах республики. К слову, готовность к работе в первый день проверили в Минской области. В Дзержинск отправился заместитель председателя Следственного комитета Андрей Швед.

Андрей Швед, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

Сейчас руководитель следственного подразделения отвечает в целом за организацию и за качество предварительного расследования. А качество и его повышение — это одна из основных задач, которая возложена на органы предварительного расследования.

Уже во второй день работы в Следственный комитет поступило более 200 обращений от граждан. Каждое будет рассматриваться в установленном порядке. Также прошло совещание, на котором обсуждались текущие вопросы. Как было отмечено, по итогам первых суток сбоев в работе новой структуры не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Данилюк, начальник отдела по работе с обращениями граждан Следственного комитета Беларуси:

Граждане имеют право и могут обращаться, в основном, с вопросами по работе следователей, упущениям и недостаткам, с какими-то жалобами и предложениями по качеству следствия. Мы в обязательном порядке будем глубоко исследовать каждое обращение и давать надлежащие, в соответствии с законом, ответы.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Никаких проблем и сбоев в организации выездов на место происшествия в составе следственно-оперативных не было. В целом, с начала существования Следственного комитета с 00.00 часов 1 января возбуждено 65 уголовных дел, совершено более 480 выездов по обращениям и заявлениям граждан. Вопросов не возникало.