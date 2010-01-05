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Вакцинация против вируса гриппа А/H1N1 начнется в Беларуси на текущей неделе

05 января 2010 06:56
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В первую очередь будут привиты медицинские работники, спасатели, коммунальщики, транспортники и другие специалисты, которые обеспечивают бесперебойное функционирование жизненно важных систем.Живая вакцина российского производства поступила в Беларусь еще в декабре 2009 года. Закуплено миллион доз. Но привиты будут 500 тысяч человек, так как вакцина вводится двукратно. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель. В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике находится на низком уровне.
# общество

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