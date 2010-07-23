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Вакансий в Минске в 4,5 раза больше, чем безработных

23 июля 2010 09:52
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Сейчас пустуют больше 18 тысяч рабочих мест.

Такой всплеск специалисты связывают с сезонными потребностыми предприятий и активным развитием города. Больше всего рабочих рук не хватает на городских стройках. Тем временем, больше четырех тысяч человек до сих пор стоят на учете в службе занятости.

Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда и организации новых рабочих мест Управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы пытаемся восполнить этот дисбаланс тем, что переобучаем наших безработных, которые не имеют специальности. Каменщики очень востребован, столяры, электрогазосварщики — больше 10 строительных профессий. Мы готовы обучить желающих.

# общество

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