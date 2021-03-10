Прямой эфир

Вадим Гигин: до 18 января должны состояться выборы в местные советы. Это ключевое политическое событие

10 марта 2021 21:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалог продолжается. На этот раз центром общественно-политической жизни Минской области стал городской поселок Плещеницы Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Гигин: до 18 января должны состояться выборы в местные советы. Это ключевое политическое событие-1

На диалоговой площадке в Доме культуры собрались представители областной власти, прокуратуры, а также идеологи. Спикеры отметили: кроме того, что 2021-й – это Год народного единства, он еще пройдет под знаком политики с региональным акцентом. Затронули и тему перераспределения полномочий между столицей и регионами, а также возможного появления в местной вертикали власти представителей политических партий.

Вадим Гигин: до 18 января должны состояться выборы в местные советы. Это ключевое политическое событие-4

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Готовы ли у нас сейчас люди в районе – те же председатели исполкомов – к тому, что у них появится местное отделение партии, что в районном совете, где 30 депутатов, появятся партийные представители? Должны состояться выборы в местные советы до 18 января. Это ключевое, важнейшее политическое событие. Естественно, сейчас политика идет на места. У нас происходит регионализация нашей политической жизни.

Вадим Гигин: до 18 января должны состояться выборы в местные советы. Это ключевое политическое событие-7

Кстати, в Плещеницком доме культуры каждый желающий мог пройти онлайн-тест и выяснить свои политические взгляды. Для этого нужно было ответить на 25 вопросов на специальном тач-экране.

# Государственная политика # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Менее 1% были лёгкие реакции». В Минске вакцину от коронавируса получили 2 тысячи медработников
10 марта 2021 21:13

«Менее 1% были лёгкие реакции». В Минске вакцину от коронавируса получили 2 тысячи медработников

Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области
10 марта 2021 21:08

Сфотографироваться с техникой и погладить служебную овчарку. Акция МЧС проходит в Минской области

Уха на костре, большой фуд-корт и выставка ремесленников. Чем удивят минчан и гостей столицы на Масленицу?
10 марта 2021 21:02

Уха на костре, большой фуд-корт и выставка ремесленников. Чем удивят минчан и гостей столицы на Масленицу?