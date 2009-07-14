В зоопарке Дрездена обезьяну назвали Обамой в честь президента США

Но группа правозащитников заставила зоопарк Дрездена переименовать детеныша мандрила.

По мнению борцов с расовым притеснением, назвать обезьяну в честь первого чернокожего президента США — значит проявить расизм.

В зоопарке, однако, заявили, что, называя примата из семейства мартышковых Обамой, они, наоборот, хотели выразить уважение к 44-му президенту США, который посетил Дрезден в июне. По словам служительницы зоопарка Мануэлы Коллмар, которая смотрит за африканскими животными, ни она, ни ее коллеги не знали о расистской традиции сравнивать чернокожих с обезьянами.

Коллмар объяснила, что каждый год в дрезденском зоопарке новорожденных животных называют именами, начинающимися с определенной буквы алфавита, и в 2009 году настал черед буквы «О».

Тем не менее, теперь мандрил, ранее известный как Обама, будет зваться Океке — это имя означает «тот, кто родился в базарный день» (на каком языке, служители зоопарка не уточняют). Директору зверинца, Карлу-Хайнцу Укене, пришлось принести извинения.