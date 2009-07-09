В зоопарке Бангкока слоны превратились в панд (ФОТО)

Согласно результатам ежегодного мирового исследования платных общественных паркингов самая дорогая парковка находится в английской столице – Лондоне, сообщают информагентства.
У входа в кассовый зал вокзала сотрудник правоохранительных органов, чтобы не пропустить в здание двадцатилетнюю девушку, заломил ей руку.
Четырём частям и соединениям, отличившимся при взятии города, присвоены почётные наименования «Лидские».
25 сентября 2026 20:25
25 сентября 2026 20:20
25 сентября 2026 20:18
25 сентября 2026 19:14
25 сентября 2026 19:04
25 сентября 2026 18:54
25 сентября 2026 18:20
25 сентября 2026 18:18