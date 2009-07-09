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В зоопарке Бангкока слоны превратились в панд (ФОТО)

09 июля 2009 09:09
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Таким необычным образом работники зоопарка решили проблему непопулярности животных. Они заметили, что детей интересуют только панды.

 

 

В зоопарке Бангкока слоны превратились в панд

В зоопарке Бангкока слоны превратились в панд

В зоопарке Бангкока слоны превратились в панд

В зоопарке Бангкока слоны превратились в панд

В зоопарке Бангкока слоны превратились в панд

# общество # Фотофакт

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