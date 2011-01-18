В зимний призыв 2011 года на военную службу поступят около 10 тысяч новобранцев. В том числе – около 400 студентов-заочников

В Беларуси начался зимний призыв. Утром 18 января в военных комиссариатах начались торжественные проводы. Провожали 10 тысяч новобранцев. Кстати, в этом году действуют новые правила предоставления отсрочек для студентов-заочников и учащихся ссузов.

Куда отправится служить их сын, родители Николая знали заранее. Подразделение внутренних войск МВД – эти слова отец парня произносит с гордостью. И пусть до воинской части от столицы рукой подать, на глазах у родителей все равно наворачиваются слезы.

Иван Филон:

Желаю тебе служить честно, достойно.

Впрочем, сам Николай, несмотря на то, что пока еще в гражданской форме, держится по-армейски.

Николай Филон, призывник:

В армию я сам хотел пойти. Есть уже высшее образование. Во внутренние войска попал, совсем неплохо.

Этой зимой воинскую форму примерят около 10 тысяч новобранцев. Уже сегодня на столичный сборный пункт прибыли свыше тысячи молодых людей. Это как день открытых дверей. Будущим солдатам рассказывают про армейскую службу, их мамы и папы стоят рядом.

Анатолий Романенко, военный комиссар Минска:

Все призывники персонально отбирались представителями воинских частей, тщательно обследовались по медицинским показателям. Сегодя идут служить в войска самые лучшие и самые достойные.

В этом году призывники не остались и без новшеств. В нынешний призыв планируется направить в различные войска около 400 студентов-заочников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Пузаков, первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Особенностей у нынешнего призыва две. Во-первых, зимой мы призываем только на срочную службу. И вторая особенность, касающаяся исключения, - отсрочка для заочников.

Через несколько минут они впервые пройдут армейским строем под прощальным взглядом родственников и родных. Уже 19 января военную форму примерят более тысячи минских парней.