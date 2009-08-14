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В Зимбабве больше некому лечить больных

14 августа 2009 17:02
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Местные врачи объявили о начале бессрочной забастовки. Медработники требуют обеспечить больницы лекарствами, а их самих достойными зарплатами.Прекращена или сильно ограничена работа всех крупнейших госпиталей государства. По мнению экспертов, выполнить требования бастующих власти, скорее всего, не смогут. Из-за гиперинфляции экономические институты в Зимбабве не функционируют. При этом в стране продолжает бушевать эпидемия холеры, уже унесшая свыше 5 тысяч жизней.
# общество

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