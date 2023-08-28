Прямой эфир

В Жодино ремонтируют дворовые территории – работают практически без выходных

28 августа 2023 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабный ремонт дворовых территорий в Жодино. Сейчас строительные работы ведутся сразу на трех крупных объектах, объединяющих пять-шесть многоэтажных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жодино ремонтируют дворовые территории – работают практически без выходных-1

Одна из основных задач – обновление асфальтового покрытия. В общей сложности заменить планируют порядка 7 тысяч квадратных метров полотна. Кроме того, специалисты укладывают пешеходные дорожки, устанавливают бортовой камень. Приятным бонусом к отремонтированному двору станет и обновленная парковка.

В Жодино ремонтируют дворовые территории – работают практически без выходных-4

Артем Арутюнян, заместитель директора Жодинского объединения жилищно-коммунального хозяйства:
У нас работы полностью идут с нуля. Это расширение проезда, установка нового бордюрного камня, укладка плитки, а также расширение для парковочных мест. Работы у нас ведутся шесть дней в неделю, один день выходной. С утра до позднего вечера мы работаем, и в планах успеть где-то до середины октября.

В Жодино ремонтируют дворовые территории – работают практически без выходных-7

В перспективе в отремонтированных и чистых дворах появятся также детские площадки, скамейки и малые архитектурные формы.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В июле белорусские таможенники оформили 95% транзитных товаров менее чем за 10 минут
28 августа 2023 06:50

В июле белорусские таможенники оформили 95% транзитных товаров менее чем за 10 минут

Осталось совсем чуть-чуть! Общий намолот зерна, включая рапс, приближается к 7 млн тонн
28 августа 2023 06:45

Осталось совсем чуть-чуть! Общий намолот зерна, включая рапс, приближается к 7 млн тонн

Оранжевый уровень опасности объявлен 28 августа в Беларуси. Обещают грозы, дожди и сильный ветер
28 августа 2023 06:33

Оранжевый уровень опасности объявлен 28 августа в Беларуси. Обещают грозы, дожди и сильный ветер