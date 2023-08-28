В Жодино ремонтируют дворовые территории – работают практически без выходных

Одна из основных задач – обновление асфальтового покрытия. В общей сложности заменить планируют порядка 7 тысяч квадратных метров полотна. Кроме того, специалисты укладывают пешеходные дорожки, устанавливают бортовой камень. Приятным бонусом к отремонтированному двору станет и обновленная парковка.

Артем Арутюнян, заместитель директора Жодинского объединения жилищно-коммунального хозяйства:

У нас работы полностью идут с нуля. Это расширение проезда, установка нового бордюрного камня, укладка плитки, а также расширение для парковочных мест. Работы у нас ведутся шесть дней в неделю, один день выходной. С утра до позднего вечера мы работаем, и в планах успеть где-то до середины октября.