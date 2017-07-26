В Жодино лучшие выпускники педклассов смогут поступить в БГПУ им. Максима Танка без экзаменов

Новости Беларуси. Знания как условие успеха. Жодинский горисполком и минский университет имени Максима Танка подписали договор о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас главная педагогическая альма матер страны будет помогать жодинским школьникам готовиться к олимпиадам по физике, химии, биологии и математике. Кроме того, с сентября на базе 1-й гимназии откроется лаборатория робототехники. Будут организованы курсы повышения квалификации для учителей учебных заведений. Ну и самое главное – выпускники педклассов при условии хорошей учебы и рекомендаций смогут поступить в университет имени Максима Танка без экзаменов.