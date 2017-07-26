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В Жодино лучшие выпускники педклассов смогут поступить в БГПУ им. Максима Танка без экзаменов

26 июля 2017 15:15
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Новости Беларуси. Знания как условие успеха. Жодинский горисполком и минский университет имени Максима Танка подписали договор о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас главная педагогическая альма матер страны будет помогать жодинским школьникам готовиться к олимпиадам по физике, химии, биологии и математике. Кроме того, с сентября на базе 1-й гимназии откроется лаборатория робототехники. Будут организованы курсы повышения квалификации для учителей учебных заведений. Ну и самое главное – выпускники педклассов при условии хорошей учебы и рекомендаций смогут поступить в университет имени Максима Танка без экзаменов.

В Жодино лучшие выпускники педклассов смогут поступить в БГПУ им. Максима Танка без экзаменов-1

Наталья Сушко, председатель Жодинского городского Совета депутатов:
Поскольку сотрудничество с педуниверситетом, будет сделан акцент на подготовке педагогических кадров. Вначале – наших учащихся, которые будут мотивированы на поступление в педагогический университет, ну и уже в дальнейшем в качестве дипломированных специалистов мы будем ожидать их в Жодино для того, чтобы они смогли начать свою профессиональную трудовую деятельность в наших учреждениях образования.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт

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