В Жлобине юноша выбросился из окна многоэтажки

17-летний парень не выдержав издевательств над собой.

Ранее судимый 28-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил в свою квартиру учащегося местного техникума. В присутствии двух друзей хозяин заставил подростка извиниться перед ним за обидные высказывания в адрес своей собаки. Затем закрыв дверь на ключ, решил проучить парня. Урок закончился падением несовершеннолетнего из окна третьего этажа.

- Он заставлял парня поднимать 90-килограммовую штангу, затем хотел надеть на него ошейник и посадить на несколько часов с собакой в горячей ванной, - рассказал Сергей Таболич, старший следователь Жлобинской районной прокуратуры

Районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье доведение до самоубийства. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Однако полностью не исключается и версия убийства. Кроме того, отвечать задержанному придется и по другим статьям уголовного кодекса - в квартире обнаружены наркотики.