«В жизни надо делать всё вовремя». Смотрите 16 октября большое интервью с Натальей Кочановой
Новости Беларуси. Как сделать наше общество более толерантным, почему чужих детей не бывает и правда ли, что современным белорускам приходится выбирать между карьерой и материнством? Об этом и не только в интервью с председателем Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ко Дню матери для программы «Неделя» записали большой разговор о настоящих ценностях, которые помогут нам измениться в лучшую сторону. Наталья Кочанова о семейной политике, государственной поддержке и о том, как преодолеть безразличие к чужим проблемам.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наше государство не уходило ни от одной своей обязанности, которую взяло на себя когда-то.
Ольга Коршун, СТВ:
К сожалению, у нас есть детские дома.
Наталья Кочанова:
К счастью, биологических сирот совсем немного. В основном у нас дети – это социальное сиротство.
Ольга Коршун:
Актуальная тема, которая сегодня всплывает в нашем обществе – это интеграция детей с психофизическими особенностями.
Наталья Кочанова:
Государство со своей стороны делает много. Надо сегодня, чтобы общество относилось по-другому.
Ольга Коршун:
Как совместить, раскройте секрет, профессиональное для женщины и личное?
Наталья Кочанова:
Не надо ставить так категорично вопрос. А вообще, в жизни надо делать все вовремя.
О личном, профессиональном и государственном. Большое интервью с Натальей Кочановой смотрите в это воскресенье, 16 октября, в программе «Неделя».