«В жизни надо делать всё вовремя». Смотрите 16 октября большое интервью с Натальей Кочановой

Новости Беларуси. Как сделать наше общество более толерантным, почему чужих детей не бывает и правда ли, что современным белорускам приходится выбирать между карьерой и материнством? Об этом и не только в интервью с председателем Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко Дню матери для программы «Неделя» записали большой разговор о настоящих ценностях, которые помогут нам измениться в лучшую сторону. Наталья Кочанова о семейной политике, государственной поддержке и о том, как преодолеть безразличие к чужим проблемам.