В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Новости Беларуси. Жители сразу трех многоэтажек обратились на горячую линию СТВ с просьбой разобраться. Всё дело в том, что в их жировках не прописывают сумму за теплоснабжение, при этом услугу исправно предоставляют. Но, как гласит народная мудрость, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.





Владимир Иванович практически не выпускает жировки из рук вот уже с июля. Как раз тогда-то их дом и передали другому ЖЭС. Казалось бы, техническая процедура, но бдительные жильцы отметили сразу: в жировках отсутствуют важные графы учета расхода воды и её подогрев.





Валерий Зотов, жилец:

Мы узнали, что с нас не берут плату за подогрев воды и отопление.

А вот дочь Александра Евгеньевича и вовсе выбросила деньги на ветер, оплатив услуги ЖКХ через интернет.





Александр Протько, жилец:

Она по старому счету заплатила. Там 25 рублей с мелочью. Потом я ходил, писал заявление, они мне вернули в сентябре уже. Я долго не мог понять, в жировке не было указано, что деньги перечислены.

Выходит парадокс: жители хотят заплатить, но вынуждены оббивать пороги инстанций, чтобы получить элементарный механизм, по которому они могли бы погасить задолженность.







БЖД – владелец тепловых сетей, которые идут к домам, и одновременно передающая сторона. Дом героев нашего сюжета обслуживал ЖЭС этой организации. Но после перехода в ведение другой жилищно-эксплуатационной службы, о них почему-то забыли.

Сейчас выясняется, чтобы в жировках появилась нужная графа, должен быть заключен договор между двумя жилищными объединениями.

Игорь Гаспер, начальник производственно-технического отдела УП «Минская дистанция гражданских сооружений БЖД»:

Вопрос возникает только один: почему с 1 июля, как дома были переданы, договор с нами на данный момент не заключён.





Первое предложение заключить договор от ЖКХ Московского района поступило 17 октября. Вот тут-то и не срослось. Условия договора не устраивают ни одну сторону. В итоге спор субъектов затянулся.