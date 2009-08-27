В Жировичском монастыре митрополит Филарет совершит богослужение в честь праздника Успения

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси 27 августа вечером и 28 августа утром совершит торжественное богослужение в честь великого православного праздника. Успение является престольным праздником Жировичской обители - главного мужского монастыря Беларуси, официальное название которого - Свято-Успенский - посвящено этому великому с точки зрения православного богословия событию. В этот день, 28 августа (15 августа по юлианскому календарю), церковью вспоминается телесная кончина Божией Матери, которая отошла на небеса тихо и спокойно, как бы уснув (отсюда и название - Успение). После земной смерти Дева Мария стала небесной покровительницей всего мира, молящейся об избавлении от страданий каждого живого существа. Православная традиция считает Богородицу существом, превосходящим славою всех ангелов, архангелов и других небесных сил, пишет БЕЛТА.