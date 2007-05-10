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В жилом секторе столицы начинается поэтапное отключение горячей воды

10 мая 2007 09:16
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Эта вынужденная мера позволяет специалистам подготовиться к работе трубопровода зимой.Первыми неудобства ощутят жители улиц Берута, Одоевского, Кальварийской, Сердича, Жудро, Глебки, Бирюзова, Притыцкого и проспекта Пушкина. Отсутствие горячей воды в домах минчан будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний не превысит 14 дней. В случае повреждения теплопроводов, при обнаружении течи воды или парения из земли, необходимо срочно сообщить диспетчеру "Минских тепловых сетей" или в ближайший ЖЭС.
# общество

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