В жилом секторе столицы начинается поэтапное отключение горячей воды

Эта вынужденная мера позволяет специалистам подготовиться к работе трубопровода зимой.Первыми неудобства ощутят жители улиц Берута, Одоевского, Кальварийской, Сердича, Жудро, Глебки, Бирюзова, Притыцкого и проспекта Пушкина. Отсутствие горячей воды в домах минчан будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний не превысит 14 дней. В случае повреждения теплопроводов, при обнаружении течи воды или парения из земли, необходимо срочно сообщить диспетчеру "Минских тепловых сетей" или в ближайший ЖЭС.