В зеленом массиве военного городка рубят сосны

Лесники объясняют это необходимостью убрать старые деревья, угрожающие жизни и здоровью людей. Мнения жителей разделились: одни считают такое решение правильным, другие же видят в этом хитроумный способ очистить территорию для нового строительства.

:Людмила считает, что под видом сухостоя лесники рубят вполне здоровые деревья. Есть, правда и засохшие - но жильцы уверены, что это произошло не без помощи человека. Их специально подрубают. Таким образом, якобы, готовя площадку под строительство нового жилого дома.

Специалисты Минского лесопаркового хозяйства, к которому относится эта территория, уверены - никто и ничего здесь строить не будет. Это леса первой категории. Получить законное разрешение на возведение дома будет непросто.

Что же касается вырубки, то она ведется на законных основаниях. Убирают только аварийные деревья, которые действительно угрожают жизни и здоровью людей.

Кстати, инициаторами вырубки сухостоя стала группа жителей этого же военного города. Они посчитали, что больные сосны могли упасть и причинить вред их автомобилям, припаркованным рядом с зеленой зоной.



Лесники же утверждают, после вырубки зеленую зону обязательно облагородят и приглашают недовольных жильцов поучаствовать в наведении порядка.