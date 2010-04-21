В. Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей: Ставка на качество — это самый правильный подход

По окончании Послания Александр Лукашенко по традиции ответил на вопросы депутатов. Народные избранники спрашивали о внешней политике, а также о делах внутри страны.

Михаил Орда, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президент обозначил, что в ближайшее время будет подписан декрет, который будет определять поддержку инициатив бизнеса. Это очень важный сигнал. Такой посыл в общество, что сегодня все инициативы бизнеса — частные, будут всесторонне поддерживаться государством.

Владимир Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ставка на качество — это самый правильный подход. И, на мой взгляд, Год качества, каковым объявлен 2010, должен пронизать абсолютно все сферы — от экономики до образования, в том числе и в области законодательства. Лучше меньше законов, но таких, чтобы за них люди говорили «спасибо».