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В. Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей: Ставка на качество — это самый правильный подход

21 апреля 2010 14:25
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По окончании Послания Александр Лукашенко по традиции ответил на вопросы депутатов. Народные избранники спрашивали о внешней политике, а также о делах внутри страны.

Михаил Орда, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Президент обозначил, что в ближайшее время будет подписан декрет, который будет определять поддержку инициатив бизнеса. Это очень важный сигнал. Такой посыл в общество, что сегодня все инициативы бизнеса — частные, будут всесторонне поддерживаться государством.

Владимир Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ставка на качество — это самый правильный подход. И, на мой взгляд, Год качества, каковым объявлен 2010, должен пронизать абсолютно все сферы — от экономики до образования, в том числе и в области законодательства. Лучше меньше законов, но таких, чтобы за них люди говорили «спасибо».

# Экономика # общество

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