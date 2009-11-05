В здании Конгресса США запретят размещать объявления на тему религии

Однако это правило не запрещает устанавливать в главном зале Капитолия «праздничную ель» на Рождество и вешать объявления религиозного содержания на стенах здания снаружи.

Такое решение было принято в связи с прошлогодним скандалом, когда незадолго до Рождества губернатор штата Вашингтон Крис Грегуар разрешила группе атеистов наклеить внутри Капитолия объявление, в котором говорилось: «Нет ни богов, ни демонов, ни ангелов, ни рая, ни ада. Существует только природа. Религия — это миф и предрассудок, который ожесточает сердца и порабощает умы».

В ответ на это объявление полтысячи христиан провели акцию протеста около здания Конгресса. Они пели рождественские песни, молились и держали в руках плакаты.

Новые правила были восприняты без особого энтузиазма. Как отмечает NEWSru.com со ссылкой на сайт «Christian Post», упомянутая инициатива едва ли положит конец спорам атеистов и верующих, поскольку первые по-прежнему считают «праздничную ель» пропагандой религии, а вторые — против того, чтобы рождественская ель в стране называлась «праздничной елью».