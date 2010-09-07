Информация о том, что в здании гимназии №3 в Могилёве появились трещины, разлетелась быстро. Для определения их степени опасности оперативно была создана целая комиссия. Проход в некоторые помещения до сих пор закрыт.

Однако такая мера скорее профилактическая, чем спасательно-аварийная. Сейчас с микротрещинами работают специалисты. И, по предварительным данным, дефекты были вызваны из-за неустойчивости грунта.

Михаил Краснов, директор института ОАО «Могилёвгражданпроект»:

Проявились протечки воды, а она имеет свойства искать своё русло. Выносит грунт и пески. Потом здание начинает давать просадки.

Никакой опасности и страха для детей там нет.

Директор гимназии рассказывает, что лет 10 назад по швам затрещало правое крыло здания, тогда действительно проблема была. Около двух месяцев понадобилось, чтобы этот корпус гимназии вновь крепко поставить на ноги. С тех пор о подобных проблемах здесь и не вспоминали. До августа этого года.

Игорь Якименко, директор гимназии № 3 Могилёва:

Перед самым началом занятий были заново проведены осмотры зданий. Это в целях безопасности делается всегда. И 30-31 мы выявили эту проблему. Провели линейку, два-три урока, вечером все службы были подняты на ноги, принимали решения, чтобы со 2 числа организовать питание для детей в соседней школе, старшеклассников перевести на вторую смену.

Наблюдения за трещинами в гимназии продолжается до сих пор ведётся. Теперь здесь на ряду с журналами успеваемости появился и ещё один - журнал по наблюдению за ростом трещин.

Галина Енова, работник гимназии:

Начиная с 9 часов, каждые два часа я делаю обход, проверяю маячки, чтобы не было никаких трещин.

Сейчас на стенах здания учреждения насчитывается около 30 микротрещин на штукатурке. Они хоть незначительные, но спортзал и столовую пришлось закрыть. Учебный процесс от этого не пострадал. Для детей постарше здесь же работает буфет, а маленьких гимназистов кормят в столовой соседней школы, в нескольких метрах от их альма-матер. Расписание уроков учителям пришлось подкорректировать, а для седьмых и восьмых классов сделать вторую смену.

Уже к концу этой недели будут готовы анализы грунта и результаты лабораторных исследований. Тогда станет понятно: нуждается ли гимназия в капитальном ремонте, и сколько времени дети будут учиться по новому распорядку.