В здании бывшего кинотеатра «Вильнюс» в Минске отроется Центр единоборств им. А. Медведя

Для тренировок спортсменов ждут четыре зала. Отдельный зал предназначен для показательных выступлений, еще один для тренажеров.

Кроме того, в Центре откроют музей, где олимпийский чемпион предоставит свои награды, личные вещи и фото, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

Относительно единоборства это будет единственный Центр олимпийской подготовки, где будут заниматься и дети, и спортсмены, которые будут шлифовать свое мастерство, чтобы защищать честь Беларуси.

Этот Центр необходим именно для города. Традиции борьбы у нас очень сильные.