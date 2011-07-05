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В здании бывшего кинотеатра «Вильнюс» в Минске отроется Центр единоборств им. А. Медведя

05 июля 2011 17:58
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Для тренировок спортсменов ждут четыре зала. Отдельный зал предназначен для показательных выступлений, еще один для тренажеров.

Кроме того, в Центре откроют музей, где олимпийский чемпион предоставит свои награды, личные вещи и фото, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:
Относительно единоборства это будет единственный Центр олимпийской подготовки, где будут заниматься и дети, и спортсмены, которые будут шлифовать свое мастерство, чтобы защищать честь Беларуси.
Этот Центр необходим именно для города. Традиции борьбы у нас очень сильные.

# общество

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