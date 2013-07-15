В Заславле прошел фестиваль православной молодежи, посвященный 1025-летию Крещения Руси

Новости Минской области. Более трех тысяч гостей собрал фестиваль православной молодежи. Он прошел в выходные в Заславле и был посвящен 1025-летию Крещения Руси.

Мероприятие начал Крестный Ход вокруг Собора святых Земли белорусского. Затем участники фестиваля совершили праздничную литургию и благодарственный молебен под открытым небом. Кроме того, верующие посетили ряд выставок, которые призывают придерживаться здорового образа жизни, и экологических экспозиций.

Поздравить прихожан пришли как известные эстрадные исполнители, так и коллективы духовой музыки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зрители увидели показательное выступление клуба исторической реконструкции и шоу специального гостя - Эдварда Хилсама - иллюзиониста из Англии.