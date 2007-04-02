В Заславль придется ездить в объезд

На участке автодороги от поселка Зеленого до Заславля с 1 апреля до 31 октября будет полностью закрыто движение.Это обусловлено дальнейшей реконструкцией дороги. Транзитное движение транспорта, проезд к дачным кооперативам, а также транспортная связь между городами Минск и Заславль с западного направления будет обеспечиваться по автомобильным дорогам Минск-Гродно и Заславль-Дзержинск-Озеро, с северного направления - по дорогам Минск-Калачи-Мядель и Колодищи-Заславль.