В заседании по делу россиян Гапонова и Бреуса объявлен перерыв до 10 марта

Такое решение принял суд Московского района Минска.

Перерыв объявлен, чтобы дать подсудимым время ознакомиться с оглашённым новым обвинением. Речь идет о ч.2 293-й статьи Уголовного кодекса — участие в массовых беспорядках. Кроме того, к делу по ходатайству прокурора приобщены различные документы, в частности, результаты медэкспертиз о признании ряда сотрудников милиции потерпевшими.

И сегодня же было перенесено на 10 марта рассмотрение дела Дмитрия Медведя. Он также обвиняется в участии в несанкционированной акции 19 декабря. Решение о переносе принято в связи с необходимостью ознакомиться обвиняемому и защите с дополнительными материалами по делу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».