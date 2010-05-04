В Забайкалье семерых милиционеров обвиняют в избиении и вымогательстве

Во вторник в Забайкальском крае прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении семи сотрудников милиции районного ОВД.

Их обвиняют в избиении четверых мужчин и вымогании у них денег за ссору с одним из милиционеров.

По версии следствия, в июне 2008 года один из милиционеров поссорился с четырьмя местными жителями.

«В два часа ночи 6 июня он вместе с другим сотрудником милиции увидел одного из обидчиков возле поселкового магазина. Они тут же избили его. Днем они поочередно доставили всех четверых в райотдел милиции, где стали их избивать. Не остались в стороне иные сотрудники милиции, которые из чувства солидарности также присоединились к противоправным действиям своих коллег. При нанесении побоев двое милиционеров (братья Кухтины) вымогали у потерпевших денежные средства в качестве компенсации за ссору с одним из них», — сказано в пресс-релизе.

Все семеро обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (часть 3 статьи 286 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от трех до 10 лет). Двоим из них также предъявлено обвинение в нанесении побоев и совершении иных насильственных действий (статья 116 УК РФ, штраф или арест на срок до трех месяцев). Два брата-милиционера Кухтины обвиняются также в вымогательстве (статья 163 УК РФ, лишение свободы на срок от двух до четырех лет), пишет NEWSru.com.